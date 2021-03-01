本港自置居所比率下跌至20年新低　35歲以下人士比例大幅收縮

立法會秘書處今日(1日)發表「自置居所對香港社會經濟的影響」的研究簡報。研究指出，香港樓價於15年內急升近4倍，自置居所比率於前年下跌至49.8%，為20年新低。縱然比率於去年後期輕微反彈至51.2%，它仍遠低於富裕經濟體系的60%水平。其中特別是35歲以下的年輕人在整體自置居所戶主中的比例，自1997年的22.1%大幅收縮至前年的7.6%。

此研究簡報由秘書處資訊服務部轄下資料研究組編製，目的是加強對議員的資訊支援。研究指出，自置居所可為整體社會帶來明顯效益，包括培養社會歸屬感和促進社會政治穩定。不過在土地嚴重短缺和置業負擔能力下降的背景下，截至前年，35歲以下人士在整體自置居所戶主中的比例大幅收縮至7.6%。與此相反，於前年，60歲及以上的年長戶主於自置居所戶主中的比例為41%，較1997年的21%相應比率上升1倍。然而，貧窮情況報告顯示，於前年約有11.2萬個擁有資產的長者家庭活在貧窮線之下，比例相等於居於自置單位年長戶主的五分一。政府視此現象為「貧窮線分析框架」的掣肘，但有其他意見認為這代表退休保障不足。

研究又指，多達三分之二的本地業主，已於2016年全面繳清按揭貸款。他們擁有較強的購買力添置額外單位，作為子女的第二居所，或為收租的投資物業。這或對跨世代的財富分配構成影響。

至於住戶的居所租住權分布亦出現重大變化。2009至2019年期間，公營或私營房屋的租戶數目增幅最大。這與1997至2008年期間最大的相應增幅來自於自置居所住戶，形成強烈對比。2009至2019年間，私人住宅單位的淨增業權大多由投資者持有，並放租予租戶，而非自住。雖然普通租戶也可努力儲蓄置業，但單憑工資，他們較難在物業市場與其他買家競爭。這對社會流動構成連鎖影響。

研究提到中長期展望，指提升自置居所比率仍充滿挑戰。政府未來10年的私營房屋落成目標，年均量僅為1.29萬個單位，低於2010至2019年間的1.35萬個實際落成量，預料整體可供出售房屋的數量，與社會需求仍存在頗大距離。