今增5宗源頭不明個案　包括教師保安等

衞生署衞生防護中心公布，今日(1日)新增14宗確診個案，涉及8男5女，年齡介乎3至58歲，本港累計11,020宗病例。新增個案有3宗屬輸入個案，其中2人從印尼抵港，1人由巴基斯坦出發；另外11宗本地個案當中，5宗源頭不明，其餘6宗為相關個案。

源頭不明個案患者包括一名23歲男病人(個案編號：11009)，他是一名收銀員，最後上班日期為上月26日，同日出現喉嚨痛、咳嗽及頭痛，翌日到公立醫院急症室醫院求醫，其後確診，他居於荃灣鱟地坊48至68祐建樓；另一病人為54歲女秘書(個案編號：11012)，居於上水安圃村，她最後上班日期為上月23日，同日開始出現咳嗽及頭痛，翌日向一名私家醫生求醫，上月25日到普通科門診遞交深喉唾液樣本並證實確診。

另有一名居於油麻地海威大廈的30歲兼職男教師(個案編號：11014)染疫，潛伏期沒有上班，他於上月23日出現頭痛、咳嗽及失去味覺，翌日到社區檢測中心接受檢測並確診。一名41歲男保安員(個案編號：11016)亦中招且源頭不明，他居於葵涌荔景邨樂景樓，最後上班日期為上月28日，他於上月22日出現喉嚨痛及咳嗽，並在上月24日到到普通科門診求醫後確診。

餘下1宗源頭不明個案涉及一名36歲男病人(個案編號：11019)，居於葵涌葵芳邨葵安樓，從事相機維修員，他於上月27日失去嗅覺，同日到社區檢測中心接受檢測並確診。他最後上班日期為上月26日。