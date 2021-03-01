女咖啡師涉前年旺角縱火暴動　被指被拍到投雜物入火堆

女咖啡師涉於2019年9月22日夜晚在旺角警署附近參與暴動及縱火，她在同一晚在維景酒店外一輛私家車被警方截獲，警員在她的背囊搜出防毒面具及護目鏡等示威者常用裝備及一枝雷射筆，遂將她拘捕。她否認兩項縱火、一項暴動及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今日(1日)在區域法院開審。

27歲女被告蕭樂婷被控於2019年9月22日，兩度在旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物，以及參與暴動。她另被控管有攻擊性武器，指她於同一天在旺角荔枝角道管有一枝雷射筆。控方開案陳詞指，案發當晚8時50分左右，逾100名示威者在旺角警署一帶聚集，有人向警署內的警員照射雷射光線，有人向警署牆壁噴漆和投擲硬物。

約10時左右，示威者放火燒馬路上的垃圾桶、紙皮及路障；有公開媒體片段拍攝到被告走向火堆，把一些植物投入火中，然後走開，消防員到場滅火後，被告及示威者逃離現場。但至晚上11時，示威者再次集結，用垃圾桶及手推車等雜物堵路，被告站在示威者前方；有公開媒體片段拍到被告連同其他示威者將紙皮扔入火堆焚燒。警方約於11時40分進行驅散及拘捕，並於11時42分在荔枝角道維景酒店外截停一輛私家車，當時被告是乘客，她被警方查問下說：「頭先我喺旺角警署出面X完警察，啱啱見到差人出黎，驚咪走囉」，警方遂以非法集結罪將她拘捕。

被告被捕時身穿黑色襯衫及黑色背心，警員在她的背囊搜出一枝雷射筆、防護頭盔、防毒面具、護目鏡、手套、口罩及生理鹽水等物品。控方要求法庭根據被告在暴力示威發生後不久在現場附近被捕、她持有的裝束裝備，以及她被警方查問下曾招認參與當天的示威及逃跑意向，推斷被告有參與暴動及管有雷射筆意圖用作傷人。