大圍區會落選者提選舉呈請　法團主席被列答辯人獲准剔除

民建聯成員董健莉前年參加沙田區議會大圍選區之選舉，以84票之差敗於民主黨員吳定霖。之後董入稟高院提出選舉呈請，並將選區內一屋苑之法團主席列為答辯人。法團主席指根據《區議會條例》，他非參選人所以不能被加入訴訟，因此要求將針對他的呈請剔除。原訟庭在考慮董與法團主席雙方理據後，於今天（1日）以書面判決，接納法團主席的申請，剔除針對他的申索。

本案呈請人董健莉，將當選者吳定霖、選舉主任陳婉雯、及美城苑業主立案法團主席鄧耀榮列為答辯人。呈請人對鄧的指控，是指他未得法團授權或同意，便以法團名義及法團主席職銜在吳定霖的宣傳材料中表示支持，涉嫌觸犯舞弊或非法行為。鄧指《區議會條例》規定，只有當選人和選舉主任可以被列為選舉呈請的答辯人，因此呈請人無訴因可把他加入案件。此外他對選舉結果沒有利害關係，亦不願意捲入訴訟，故要求法庭把對他的申索剔除。

呈請人就認為鄧對條例的解釋過於狹隘，其律師指法庭可在選舉呈請中就涉嫌舞弊或非法行為作出裁定，因此涉及的人士應被列為答辯人。審理今次剔除申請的法官楊家雄就裁定，選舉呈請雖可就舞弊或非法行為做裁決，但其目的並非懲處涉案人士，按條例法庭只可將有關裁定轉介刑事檢控專員，由專員決定下一步行動。法官因此認為，應採納鄧耀榮一方對法例的詮釋，裁定對鄧的申索應予剔除。法官更頒下暫准命令，要由呈請人支付鄧的訟費。