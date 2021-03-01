智能環保兼備　締造美好生活及工作環境　康業服務提升物管新體驗

隨着時代變化，康業服務有限公司不斷為物業管理注入全新元素，引進物聯網（IoT）以優化日常管理，提升工作效率及管理質素。團隊善用物聯網進行環境監察及智能化控制大廈設施；遙距操作商場的燈具，根據太陽光線即時調節燈光；又設置溫濕度監測點，24小時調節室內溫度；包括控制冷氣運作及遙控門鎖功能等。

物管科技智能化已是現今行業大趨勢，康業聯號公司力霸水泵機械工程研發了「智能網絡水浸警報截水」系統，廣泛應用於康業管理的大廈內。當遇上大廈喉管爆裂水浸時，便會觸動水浸警報器、自動截斷水源，並啟動抽水泵，同時通過雲端整合器作出通報，物管團隊即可利用智能電話接收水浸訊息和監控系統操作，迅速處理水浸，減低財物損失。

康業亦引入全自動「清潔機械人」，毋須人手操作、按預先設定路線清潔地面，自動避開障礙物，防止意外發生。機械人透過循環系統僅需小量用水進行清潔，符合環保理念；「消毒機械人」則可殺菌消毒，減低業戶及員工受感染機會。商場同時引進「客戶服務大使機械人」，為訪客提供快捷方便的資訊。

此外，公司自行研發手機應用程式（App），包括SoProp（住宅用戶）及SoPropBiz（工商用戶），客戶可透過程式預訂會所設施、繳交管理費或查詢大廈資訊等。其中「VisitorGo」（屋苑手機通行證）備有「訪客登記功能」，預先輸入訪客資料，訪客便可以QR Code確認身份，比傳統手寫訪客登記簿方便快捷。SoProp亦包含智能家居功能，業戶可隨時控制家中燈光、冷氣及電視等設備，享受高質、悠閒舒適的家居生活。手機應用程式不但利於日常管理，疫情下亦有助增進管理團隊及客戶的溝通。除在物業大堂張貼防疫資訊外，康業透過SoProp及SoPropBiz，即時將最新資訊發放予業戶，讓業戶掌握疫情發展，更能放心進出物業。

康業同時利用自行研發的智能流動巡邏系統Nitrol，透過無紙化巡邏系統，減少因打印紀錄而造成的紙張消耗；控制室亦可以透過雲端，即時檢視巡邏結果及跟進日常管理工作。

除了科技應用，康業一向全心全意為客戶提供貼心服務。當有業戶須強制家居檢疫而未能如常進出，康業團隊即時給予支持，並為他們代購日用品及食物。曾有一住戶家人相繼確診，團隊即到超級市場為其購買所需物資，送予正在隔離的家人，又到市場幫忙買餸菜予不能外出的住戶，希望緩和住戶緊張的情緒。屋苑亦推出「小社區購物」服務，提供新鮮麵包、防疫物品、日用品及糧油食品等生活所需，紓解住戶就防疫及日常用品供應緊張的擔憂。