戴耀廷區諾軒等涉發起初選　於《蘋果日報》撰文發表攬炒主張

戴耀廷、區諾軒等人發起及籌辦民主派「35+」初選，偕多名協助及參與者被控「串謀顛覆國家政權罪」，控方指控戴耀廷自2019年12月至2020年7月底，在區諾軒協助下，主張「35＋」和「攬炒」，並在《蘋果日報》先後發表標題為「立會奪半 走向普選重要一步」、「反制警察政權就要立會奪半」和「齊上齊落 目標35＋」等文章，主張泛民主派陣營要在立法會選舉中奪取35席以上的席位，並否決財政預算案，最終令行政長官解散立法會並需要辭職。而區諾軒則曾在Facebook發文稱，他希望在立法會取得大多數議席，藉以對抗政權，又表示他正與戴耀廷合作，嘗試協調並組成一個參選名單。

根據控方的指控，戴耀廷於2020年4月繼續在《蘋果》發表多篇文章，再次闡述要藉取得立法會多數議席來否決財政預算案，從而癱瘓政府，最終迫使中國共產黨解散立法會和結束一國兩制。而區諾軒稍後接受《蘋果》訪問時，亦承認「35＋」會增加達致「五大訴求」的議價能力，但也可以導致攬炒。

之後二人聯同「民主動力」的趙家賢和鍾錦麟召開記者會，宣布將於去年7月11日和12日舉行初選，並由香港民意研究所提供技術支援。趙家賢則表示民主動力會協助統籌和物流安排，並呼籲群眾捐款；鍾錦麟就稱會為票站選址。而吳政亨就曾支付135000港元，於7月3日在《蘋果日報》登頭版廣告宣傳初選。至於餘下被告則是初選參選人，他們均表明會擁護戴耀廷和區諾軒的主張。

在是次初選中，約有61萬名市民投票，從51名初選參選人選出31名立法會參選人，惟袁嘉蔚、梁晃維、鄭達鴻、黃之鋒、郭家麒、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋和岑敖暉被取消參選資格，而政府亦於7月31日宣布因應疫情，決定押後原於9月6日舉行的立法會選舉。