「名潮食館」短距離播疫　袁國勇：喉管過窄致通風差

尖沙咀K11 Musea的「名潮食館」感染群組持續擴大，現時累計至少48宗個案。集團昨日(2月28日)起安排流動採樣車，為商場及食肆租戶員工提供免費病毒檢測，並在今日(1日)宣布延長閉館時間，至本周五(5日)以完成第2次檢測。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日下午，到K11 Musea視察後表示，所有病例或與商場地下一層的「名潮食館」有關，相信屬短距離空氣傳播。

袁解釋指，「名潮食館」的輸氣管過窄，鮮風量只是牌照要求的三分一，令餐廳部分地方空氣流動非常低，加上該食肆內環境擠迫，茶水間未用及用過的餐具更放在同一地方，或有交叉感染，直言情況非常不理想，專家將為確診病例的病毒進行基因排序，希望找出播疫源頭。

K11 Musea高級項目總監董正綱表示，現時主動延長閉館時間，並準備了3架檢疫流動車於本周三(3日)提供覆檢服務，期望本周六(6日)可重開。董續指，商場共有2,000名員工與食肆租戶，昨日已為1,700人進行檢測，當中700人證實未有染疫，餘下300人將於今日完成檢測，隨後便會再次安排於本周三進行第2次檢測。

而商場代表表示，所有員工必須持有2份沒有染疫的檢測報告才可上班；商場租戶則要持有最少1份未染疫檢測報告，商場鼓勵租戶進行第2次檢測，而租戶可於商場安排的流動檢測車，或自行到其他檢測中心進行檢測。

自下午約1時起，有十數名員工、食肆租戶開始到達商場，他們獲安排先作登記，然後再登上檢測車。周大福員工李小姐表示，公司呼籲員工到場進行檢測，故她對於多人確診亦未有太大憂慮；另有酒店員工指檢測過程順利，再次檢測可更安心。

此外，現場亦有不少市民誤以為可入內進行檢測，市民馮小姐稱，在上月23日到過商場食肆，期間有掃描「安心出行」二維碼，及後收到通知指有潛在感染風險，故前來做檢測卻未能獲安排檢測，對此她表示有點失望，打算於就近港鐵站索取檢測樣本包檢測。