屯門曾咀紀念花園今啟用　供撒放先人骨灰

食物環境衞生署屯門曾咀紀念花園今日（1日）啟用，即日起接受市民申請於紀念花園撒放先人骨灰。啟用後，食環署轄下的紀念花園增至13個，分別位於9個靈灰安置所，包括歌連臣角、鑽石山、和合石、富山、葵涌、曾咀、長洲、坪洲及南丫島。

食環署指，政府近年推動綠色殯葬漸見成果，市民逐漸接受以更環保和可持續的方式處理先人骨灰。該紀念花園是署方轄下最大的紀念花園，花園設計與大自然融合，景觀優美，環境清幽，園內並設有紀念碑牆，供市民設置牌匾紀念先人。

食環署又指，在紀念花園撒放骨灰費用全免，市民可選擇親自或由署方職員代為撒放先人骨灰，並可在各紀念花園舉行告別儀式。申請表格可於食環署網頁下載，或到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處索取。

申請在紀念花園撒放骨灰的市民可親身或委託授權人，帶同填妥的表格和「領取骨灰許可證」正本，到食環署港島或九龍墳場及火葬場辦事處辦理手續。申請人亦可傳真或郵寄申請表格至上述辦事處，食環署在接獲表格後會聯絡申請人以安排遞交「領取骨灰許可證」正本。申請一般可於十個工作天內批核。