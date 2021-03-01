專業服務協進支援計劃接受新申請　最高資助額300萬

商務及經濟發展局轄下的專業服務協進支援計劃今日（1日）邀請新一輪撥款申請，當局表示歡迎專業團體、工商組織及研究院所等非分配利潤機構提交建議項目。支援計劃下每個獲批項目的最高資助額為合資格項目成本總額的90%或300萬港元，以較低者為準。

商經局表示，支援計劃涵蓋多個專業服務行業，包括會計、法律及爭議解決、建築、工程、醫療、資訊及通訊科技、設計，以及技術測試及分析等服務，不論只涉及個別專業服務或跨界別專業服務的項目，均可申請資助。

推行項目的直接開支均可獲得資助，例如人手開支、活動場地及布置費用、製作及推廣費用、相關項目工作人員及積極參加者在香港以外的交通及住宿費用等，亦會資助香港境外舉行並為期較長的專業實習或見習計劃，參加人士的交通費和住宿費亦可獲資助。

商經局續指，截至今年2月底，已有超過60個不同的項目獲得支援計劃的資助，在香港本地及其他地方舉辦的活動，包括提升本地專業人士水平的能力提升項目，如培訓課程、工作坊及考察團；展示本港專業服務行業優勢的外展及推廣活動，如路演、推介會及參加外地展覽；加強本港專業人士與境外相類行業互動聯繫的交流活動，如外訪活動及本地舉辦的國際會議和專題講座；對香港專業服務具潛力的境外市場進行調查，為專業人士制訂良好做法指引和手冊等。