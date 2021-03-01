調查指中產家庭關係不睦　40%婦女愁對家庭成員失業

港區婦聯代表聯誼會委託駿盈數碼有限公司民意調查中心，對近年婦女面對的家庭問題和親子關係作問卷調查，於去年11月至12月間成功訪問541位香港已婚女性(不包括外籍家庭傭工)，就家庭關係好壞、家庭最困擾的問題、家庭財政狀況、子女品行與態度及大灣區機遇等進行訪問，並表達對政府的期望，希望政府能重視婦女的意見。

調查發現，在經歷過去兩年社會動盪和經濟下行後，24％受訪者表示家庭關係「不太好」以「惡劣」，其中以家庭月入3萬港元至8萬港元的家庭關係較差，子女困擾也相對其他收入家庭明顯。而現時面對新冠肺炎疫情打擊，財政則成為家庭最困擾的問題，有40%婦女面對家庭成員失業困境，家庭收入在1萬港元以下以及1萬港元至3萬港元的基層婦女尤其受家庭財政困擾，多達50%有家庭成員失業。

子女成長方面，有73%受訪婦女希望學校加強道德教育，其中以子女年齡11至20歲的受訪婦女群組的訴求特別強烈，高達79.6%。房屋政策和醫療政策亦是受婦女普遍關心，認為對婚姻、家庭是否美滿和諧有影響，有28.5%受訪者關心供應住屋問題、27.4%受訪者則希望改善醫療福利，其中以家庭月收入3萬港元至8萬港元的受訪者最希望政府改善醫療福利，佔32.2%；基層則最著重創造就業的政策。