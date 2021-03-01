散工否認非法集結受審　警稱示威者不斷向警車掟雜物

前年12月旺角一帶發生激烈警民衝突，當晚警方拘捕多人，包括一名地盤散工，他被搜出一支雷射筆。被告否認一項非法集結罪及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，案件今（1日）在西九龍法院開審。警員供稱當晚他首次看見被告時，被告正被其他警察追截，而該支雷射筆是在拘捕被告後，搜查其背囊時找出。辯方則質疑被告的會面記錄的自願性，指被告在警署內被阻礙會見律師及利誘作供。審訊明日繼續。

控罪指，報稱地盤散工、32歲呂葆華於2019年12月1月在旺角彌敦道近亞皆老街交界，與石家熙及其他人非法集結，及管有能夠發出雷射光束的裝置。

警員謝紹廷供稱，前年11月30日他跟隨機動大隊的車隊，沿彌敦道巡邏，當時謝乘坐的警車負責戒備車隊的後防。至晚上近11時，車隊駛至彌敦道近亞皆老街交界，謝在車內聽到外面有擲物聲，於是停車打開車尾門察看。謝看見有約250至300名示威者從後追趕其警車，雙方距離逾40米。示威者不繼向警車投擲雨傘、瓶子及椰子殼等物，故謝發射一發催淚彈作警告，惟示威者未有停止，更一度將汽油彈扔至警車的10米距離外。謝再發射多2枚催淚彈，人群始後退。

警員吳國俊則供稱，當晚他所屬的小隊在旺角巡邏時，接到指示須前往亞皆老街處理衝突。他乘坐的警車沿彌敦道轉入新填地街時，看見有同僚正在追捕3名黑衣男子，遂下車協助。最後吳成功截停其中一人，而該人正是被告。