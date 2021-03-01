議員批公屋入息限額機制如「懲罰」勤力基層　促政府檢討

立法會房屋事務委員會今(1日)開會，討論2021至22年度公屋入息和資產限額檢討。會上有議員直斥機制猶如「懲罰」勤力工作的基層市民，因市民勤力加班隨時「超額」，超出公屋申請資格，促請當局檢討及調整機制。另外，運輸及房屋局副局長蘇偉文提及，有信心於今年上半年覓得土地，提供約1.5萬個過渡房屋單位，目前進度尚有約7%就達成此目標。

房委會計劃調整2021/22年度公屋輪候的入息及資產限額，因應疫情，建議將所有住戶人數的公屋資產限額凍結在現行水平，而入息限額方面，就1人、2人及5人家庭的限額有所上調，其餘凍結在現行水平。

議員麥美娟質疑機制「懲罰」勤力工作的基層市民，市民勤加上班卻隨時「超額」，促請當局檢討及調整機制。而議員劉國勳則關注疫情期間有不少公屋戶因身處異地，在防疫措施下未能及時回港處理欠租等事宜，有個案因遲交租而被人將家當「掃出門」，要求房委會行使酌情權。

運輸及房屋局常任秘書長(房屋)王天予直言，「無論機制下定出的限額為何，亦總有人會超額」，而採用機制的結果相對客觀；至於就機制檢討，王表示當局「一直思考當中，睇緊有冇(空間)可調整」。而在疫情下未能及時處理欠租的人士，王指出房屋署並非「鐵板一塊」，如相關人士有合理解釋，該署會視乎情況行使酌情權。

此外，會上亦討論在房屋署開設首長級丙級政務官編外職位，負責監督支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃的落實情況和過渡性房屋專責小組的運作。議員柯創盛指政府財政緊絀狀況下，須確保開新職位會有所作為。蘇偉文指目前現有職員已分身不暇，有需要增加人手應對。