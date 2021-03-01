政Whats噏：5項立法恐變期票　梁君彥廖長江稱時間緊迫勿拉布

政府上月初拋出5項立法或修例工作，被形容為遲來嘅撥亂反正，不過今個立法年度餘下嘅會期不足半年，外界質疑政府「開期票」。立法會主席梁君彥同建制派「班長」議員廖長江今日（3月1日）出席網上節目時都認同時間緊迫，但都只能盡快完成審批，希望議員配合啲唔好拉布囉！

政府係2月嘅行政長官答問答會上拋出5項立法或修例工作，包括「起底」行為刑事化、訂明公職人員宣誓要求、引入海外醫生、制訂「劏房」租務管制及加強舊式樓宇消防安全，計劃於今個立法年度將草案提交立法會審議或進行公眾諮詢。其中由前年黑暴風波引發不同政見人士互相「起底」問題，導致社會嚴重撕裂，政府將從修訂《個人資料（私隱）條例》入手遏止情況。

梁君彥喺網上節目時表示，今年度立法會只剩下唔夠一半嘅時間，頂盡都係得返15至16次嘅立法會會議時間，加埋之前累積落嚟嘅立法同埋修例，足足有成26條立法咁多啊，所以佢都預咗嚟緊呢半年工作會好忙架喇。梁話最希望議員唔好拉布啦，不過就奇怪喇，自從去年年末民主派議員總辭離開立法會後，立法會應該唔會再出現拉布，唔同梁君彥擔心政府嘅立法草案預備得太差，就連建制派議員都睇唔過眼要拉下布？

另外，梁又指立法要順利通過都有賴法案委員會、各委員會及議員配合嘅，喺適當嘅場合討論適當嘅範疇，咁先可以提高議會嘅效率。

廖長江就重申，相信建制派仍然有一定嘅立法角色。佢都知道嚟緊半年嘅議程會好緊迫，但咪惟有盡力做好囉。佢指建制派議員會盡快審議涉及民生嘅草案，相信建制派係考慮通唔通過法案時對重大大原則都無乜意見，但係法案嘅細節上就要細心研究，睇吓可以點樣令政策更加完善，更加可以惠及民生喎。