疫情下被迫停業逾200天　出租遊樂船明早維港慢駛抗議

本港新冠肺炎疫情肆虐，出租遊樂船被政府勒令停業超過200多天，如今仍復業無期。香港出租遊樂船大聯盟指出，業界巳處於水深火熱之中，從業員涉及數千家庭，已陷入絕境。故暫定明日(2日)上午於維多利亞港內聚集約60艘出租遊樂船慢駛遊行，藉此要求政府准許業界盡快復業。

聯盟反對政府在防疫措施中，將出租遊樂船納入派對房間之列，認為有誤導市民之嫌，又批評政府不公平對待出租遊樂船行業。聯盟指，上述聚集遊行活動已獲海事處和警方批准，亦將有警民關係組應邀出席。屆時約60艘遊樂船將分為兩組，分別在尖沙咀文化中心及灣仔中區軍用碼頭附近聚集。

海事處表示，已於上月收悉相關活動的通知，為確保海上人命安全及交通暢順，依據《商船（本地船隻）（一般）規例》，要求主辦方舉行聚集時遵照活動條款。該處規定除獲現場海事處人員允許外，所有參加聚集船隻不得在主要航道上停航或慢駛。同時指出所有參加聚集船隻不得碇泊或停放於任何碼頭的出/入口處附近位置，以免造成阻塞。而有關船隻亦不得進入或停泊於任何海上禁區，包括港澳碼頭，中國客運碼頭及中區軍用碼頭的海上禁區範圍。