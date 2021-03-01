議員指獲612基金被告不應批法援　要求法援署追蹤

法律援助署計劃更新「個案管理及個案會計系統」和「知識支援系統」，在今午(1日)的立法會司法及法律事務委員會上，有議員提到，現時坊間有612基金支援反修例被告，質疑已獲612基金支援的人士，再獲批法援全數款項，擔心法援被濫用。

議員周浩鼎指，過往在處理刑事案件時，通常是一名大律師帶同一名律師出庭，認為既然坊間有「612人道支援基金」等眾籌計劃，法援署應在新系統中追蹤，甚至改變批出法援的程度，避免有人濫用法援，確保公帑用得其所。

議員葛珮帆表示，坊間有不少眾籌基金為違法者提供支援，關注法援署的系統會否作記錄。她亦提及，現時有不少免遣返聲請的司法覆核個案，申請者亦會在名冊中選擇有關連的律師，關注會否有包濫訴訟之嫌。

法援署署長鄺寶昌解釋，如案件較為複雜，法援署會安排兩位律師處理，並指法援申請者有權利選擇律師，但有監管責任，最終決定權是由法援署負責，會衡量相關律師曾處理甚麼案件、有否不良記錄等作決定，又指每位法援署的律師每12個月內只能處理20至25宗案件。

另鄺亦提及，的確有少量案件是申請者同時獲批法援和取得基金資助，但基金是資助年資較淺的大律師跟隨法援署委派的大律師「學師」，相關資金並非直接批出予申請人，又指「學師」做法是培養大律師，已存在多時，並非一時三刻才發生。