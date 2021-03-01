瑪麗急症科副顧問醫生被控專業失德　涉藉小說及訪問貶損他人　

瑪麗醫院急症科副顧問醫生鍾浩然被控專業失德。醫務委員會今（1日）展開聆訊，指鍾在2018年出版小說及接受3間傳媒訪問時，對其他醫生作出「不公允的評論」，直接或間接貶損其他醫生的專業，以及宣傳自己及小說。另外，書中列出鍾是香港急症科醫學院健康教育委員會主席，但當時已經不再有此職銜，導致誤導。

鍾浩然在2016年推出《急症室的福爾摩斯II—守護生命的故事》小說，並於2018年推出增訂版，當中新增了多個故事，其中一個故事提到，有醫生將病人當作「搖錢樹」，沒充分檢查就當病人有腹膜炎，留醫並做電腦掃描，花費了2萬港元，但最後到公院急症室求診，發現只是普通腸胃炎。文中引述病人形容有醫生當病人是「搖錢樹」。

其後鍾接受多間傳媒訪問，報道有提及相關內容。控方今日在聆訊中質疑，鍾以小說形式對私家醫院的醫生作出不公允評論，涉及貶損他人專業。

鍾作供時表示，部分小說內容是基於事實，但情節及主角福爾摩斯亦屬虛構，而反映的醫學界情況及問題等，均是基於行醫以來的經驗及其他醫生撰寫專欄的內容。

另外，控方亦有引述鍾曾接受訪問時提到「大部分病症可在30秒內斷症，打破公立醫院醫生睇症時間超短等於求其的說法」，是作自我宣傳，令人覺得他具備特別的才能。聆訊再續。