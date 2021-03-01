逾80%受訪通識教師反對大刪課程內容及課時　促撤回修訂

教育局上月初就「高中核心科目修訂建議」向學校發出調查問卷，當中通識科面臨終極改革。有教師工會向前線教師收集意見，發現有82.8%教師表示沒有充分時間準備落實新課程，84.3%受訪通識教師反對大幅刪改課程內容及課時，亦有82.2%教師認為局方諮詢無法反映前線教師意見。工會認為，課程改動需經教育界專業討論，促請局方撤回修訂方案，認真尊重前線教師專業意見，重新進行諮詢。

教協上月向中學會員發出問卷，諮詢前線教師對高中核心科目修訂的意見，成功訪問1,042名教師。調查顯示，逾82.8%教師表示沒有足夠時間準備今年9月落實新課程，認為新安排明顯操之過急；多達92.6%通識科教師指準備時間不足夠或完全不足夠。

就通識科新的評核模式。73.3%教師認為建議的評核架構未能有效評估及呈現學生的水平，當中超過近90%教師反對公開試只設「達標」與「不達標」；62.3%反對加入多項選擇題作為評核架構；約60%教師不同意在通識科課程內提供內地考察。

教協指，可見通識教師不同意降低對高階思維的要求，仍然重視學生呈現個人看法及分析議題，又指以往通識教師也有按校本學生需要，帶學生往內地考察，惟一刀切將內地考察列為強制的課程要求，通識科教師認為並不合適。