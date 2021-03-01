沙田店舖暗營非法麻雀賭檔　9人被捕兼收告票

新冠肺炎仍未受控，但有不法分子罔顧公共衞生，非法經營賭博場所。沙田警區特別職務隊及沙田分區軍裝人員根據線報及經深入調查後，今日(3月1日）下午3時許，展開打擊非法賭博行動，突擊搜查沙田廣善街69號一店舖，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔。

行動中，警方以涉嫌「經營賭博場所」，拘捕1名姓呂(47歲)女負責人；另外1男7女(43至68歲)賭客則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人士均涉嫌違反「禁聚令」遭票控。警員同時檢獲3部電動麻雀枱、4副麻雀及約1,600港元賭款。

警方重申，根據香港法例第148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。