全港地盤工人本月內可獲一次免費檢測　即日起接受預約

港府本月內會向建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務。

新冠肺炎疫情肆虐，早前更有不少地盤工人染疫。食物及衞生局今（1日）表示，本月內會為全港所有建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，合資格人士必須透過「社區檢測中心預約系統」預約，方可接受免費檢測，否則要自行繳付240港元檢測費用。

食衞局指出，由即日開始至本月31日，每名合資格人士只可接受一次免費服務，建造業工地人員抵達社區檢測中心後，必須出示預約時所用的身份證明文件、預約確認短訊、及由建造業議會發出的建造業工人註冊證，以核實身分。

工人完成檢測後，若無染疫會收到電話短訊通知；若檢測結果顯示初步確診，相關樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生署衞生防護中心跟進並公布。

該局又指，政府於上月曾向建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，反應正面，加上本港疫情持續，認為有必要擴展及延長有關檢測安排，未來會定期按最新的疫情風險評估，並審視相關特定群組檢測的覆蓋面。