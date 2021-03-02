曾身處13個指明地方人士須強檢　包括將軍澳醫院4S病房

政府今日（2月）凌晨刊憲列出13處指明地方，要求於指定期間身處這些地方的人士接受強制新冠肺炎病毒檢測。包括：

6幢新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 荃灣鱟地坊48-52號祐建樓

2. 油麻地廣東道887-889號海威大廈

3. 葵涌荔景邨樂景樓

4. 葵涌興芳路177號葵芳邨葵安樓

5. 觀塘秀明道101號秀茂坪邨秀逸樓

6. 西貢菠蘿輋萬壽新村第1台3號

任何在今年2月16日至3月1日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須於3月3日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月27日至3月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5個出現一宗或以上確診個案的工作場所

1. 中環德輔道中19號環球大廈3樓319室LBC Express (中環分行)

2. 元朗裕景坊8號同益大廈2樓203室 LBC Express (元朗分行)

3. 葵涌葵昌路51號九龍貿易中心第2座13樓立信集團管理有限公司

4. 合約編號 HY/2014/07 - 中九龍幹線-啟德西地盤

5. 葵涌大連排道192-200號偉倫中心第2期25樓佳能香港有限公司

任何在今年2月16日至3月1日期間曾身處上述指明地方工作或值勤的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於3月3日或之前接受檢測；受檢人士若在今年2月27日至3月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，由於將軍澳醫院4S病房，以及油尖旺埃華街105號A2地下黃頌仁醫務所，有員工確診，因此曾身處這兩處指明地方的人士須進行強制檢測。

任何在今年2月25日至2月28日期間曾身處將軍澳醫院4S病房超過兩小時，或2月22日至2月28日曾身處黃頌仁醫務所的人士，包括但不限於全職、兼職及替假員工、求診人士及訪客，須於3月3日或之前接受檢測。受檢人士若在2月27日至3月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。