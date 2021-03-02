何志平專欄：滿手鮮血

一年前這時節，紐約大都會看守所內發生了大事故，起了翻天覆地的變化，看守所內一半的住客當夜被移到8小時車程市外的另一拘留所裏去，我們年紀稍長的便每三四天換一個樓層和小房間，亦每幾天進行一次全身大搜查。管理層亦大換班，由全美國各地調動守衞員，警察、軍人等真槍實彈的入駐，氣氛是歷史性的嚴重緊張，夜裏又每隔幾天有突擊檢查，所有活動都被取消，而每天都被關在小房間裏，苦不堪言！我們後來才聽到傳聞說看守所內某一樓層裏，搜出一把實彈手槍！真的不可思議！怪不得管理層大發雷霆的把所有房間都拆下來的大肆搜索，擾攘折騰，到三月尾保安問題被病毒衞生課題蓋過才淡下來。各人都是有一天活一天的，永遠不知道明天會被遷移到甚麼地方去，或夜半裏小房間鎖上的門突然被打開，強烈手電筒光線射在臉上，喝令着立刻起床後退出房間，再被送到另一不知名的地方！連篇的噩夢，心有餘悸！

「大災劫」大混亂後的3周，我被遷到一個26人的大房間裏，吵鬧擠迫，全是老氣橫秋超過60歲不是吃素的老傢伙。幸好還有一兩個知識分子的讀書人。「積克」是牙買加來的教授，「美斯」是英國的銀行家。這天美斯有點熬不住悶氣大發牢騷的說要向英國領事館投訴美國拘留所忽視人權！我們都笑着祝他好運。

積克說：「人權都是近代的產品和打擊對手的厲害武器，佔盡道德高地和話語權。二次大戰時期，美國總統羅斯福大張旗鼓的宣揚大美國主義。當然，美國本土沒有被近世紀的戰爭破壞，只會在別人的國土家園裏打仗蹂躪，自然可以大唱高調風涼話，要求全世界都要維護人權。戰後羅斯福夫人擔任聯合國人權委員會的主席，推出『四個權利』，是為人權，那就是生存的權利、發展的權利、表達的權利和信仰的權利。之後又變成『四個自由』，即活着，發展、思想言論和精神信仰的自由！你們看，我們呆在這裏有啥自由沒有？近代歷史上你們英國人曾是最活躍的非洲黑奴人口販賣者，殘害了多少條人命和家庭。英國人毒殺北美洲的原住民的村落，刻意把染滿天花病毒的毛氈送給原住民作『禮物』，滅絕他們後奪取他們的土地，原住民被屠殺死了一億人。英國人更出獎金鼓勵殺害獵取原住民的頭皮。1788年英國人侵佔澳洲，展開了歷時200年的原住民大屠殺。英國的外來者把原住民嬰幼兒的頭顱割下來踢玩，又以科學研究的名義割下土人的頭運回大英博物館。從1900至1970年間，澳洲白種人把幾千名原住民的兒童送到英國人的家裏撫養，毀掉一代人的文化！根據聯合國的定義，這樣的兒童同化構成種族文化的滅絕！20世紀裏，英國餓死超過5百萬孟加拉人。500年來，英國掠奪了整個非洲。今天非洲處於廢墟中飽受饑荒和衝突的摧毀，傳統的部落和地區結構，糧食和水系統以及文化都被這殘酷的帝國破壞了。英國人在南非發明了集中營。1917年英國人將巴勒斯坦贈予猶太復國主義者，創造了中東的混亂和衝突。在19世紀裏，可怕的大英帝國更是有史以來最大的毒販，把一億中國人變成鴉片癮君子，摧毀了好幾代的中國人！英國掠奪了印度、錫蘭、緬甸等國，並奴役了數百萬茶農和其他勞工。英國政府的倉促決策造成印度血腥的分裂，從而創建了巴基斯坦。英帝國早年造成了愛爾蘭的馬鈴薯饑荒，數百萬人因而死亡！英美澳近年在阿富汗、伊拉克以自由民主反恐為名，屠殺了百萬計的穆斯林。這，就是證據確鑿的種族滅絕！」

你們幾代人手上沾滿着種族滅絕的鮮血，但卻從沒有一個白人、英國人、美國人，或澳洲人因這種族滅絕而受到起訴！你們憑甚麼跟世界說人權?!

恥！