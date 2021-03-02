東方日報A1：47泛民由朝審到晚　庭外黑暴陰魂不散

47名於今年初發起或參與民主派「35+」初選人士，涉嫌違反《港區國安法》，被控「串謀顛覆國家政權罪」，案件昨日在西九龍法院提堂，由國安法案件指定法官總裁判官蘇惠德處理。控方申請把案件押後至5月31日再提訊，並引用終審法院就壹傳媒黎智英案的判例反對各被告保釋，指各被告的計謀非常具組織，意圖顛覆政府，只是因疫情才無法實現，但各被告仍打算繼續計劃，而此計劃將造成不可逆轉和無法修補的破壞。辯方則為被告申請保釋，至昨晚10時，雙方律師仍未完成陳詞。另外，昨天法院外有大批黑衣人聚集，高峰期人數超過1,000人，警方要多次舉旗警告。

47名被告包括戴耀廷、區諾軒、趙家賢等人（見表），其中徐子見正在醫院留醫未有到庭。另外，黃之鋒因涉及前年包圍灣仔警察總部案而正在監獄服刑，而胡志偉和譚得志分別因涉及其他案件而要還押候訊，他們由囚車押到法院出庭應訊。47名被告同被控一項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

控方指稱，戴耀廷自2019年12月至2020年7月底，在區諾軒協助下，主張「35＋」和「攬炒」，並在《蘋果日報》先後發表標題為「立會奪半 走向普選重要一步」、「反制警察政權就要立會奪半」和「齊上齊落 目標35＋」等文章，主張泛民主派陣營要在立法會選舉中奪取35席以上的席位，並否決財政預算案，最終令行政長官解散立法會並需要辭職。而區諾軒則曾在Facebook發文稱，他希望在立法會取得大多數議席，藉以對抗政權，又表示他正與戴耀廷合作，嘗試協調並組成一個參選名單。

根據控方的指控，戴耀廷於2020年4月繼續在《蘋果》發表多篇文章，再次闡述要藉取得立法會多數議席來否決財政預算案，從而癱瘓政府，最終迫使中國共產黨解散立法會和結束一國兩制，明言計劃是「大殺傷力憲制武器」。而區諾軒稍後接受《蘋果》訪問時，亦承認「35＋」會增加達致「五大訴求」的議價能力，但也可以導致攬炒。

之後二人聯同「民主動力」的趙家賢和鍾錦麟召開記者會，宣布將於去年7月11日和12日舉行初選，並由香港民意研究所提供技術支援。趙家賢則表示民主動力會協助統籌和物流安排，並呼籲群眾捐款；鍾錦麟就稱會為票站選址。而吳政亨就曾支付135,000元，於7月3日在《蘋果日報》登頭版廣告宣傳初選。至於餘下被告則是初選參選人，他們均表明會擁護戴耀廷和區諾軒的主張。

控方申請將案押後至5月31日再訊，以待警方進一步調查，包括要破解多部流動裝置以進行400多項數碼鑑證、資金流向分析、收集更多初選證據、向選舉事務處職員錄口供，亦要考慮是否有新增控罪等。

部分被告反對指押後時間太長，而且相信控方屆時會再申請押後，對被告不公；部分被告則不反對押後，惟認為讓被告保釋亦無阻警方調查，希望法庭可以批准被告保釋。

案件編號：WKCC 813/2021