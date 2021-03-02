Dr.東：常捽眼慎防誘發錐形角膜　散光短期內激增屬警號

不少人有捽眼習慣，尤其剛起床時最常慣性捽眼，但眼角膜捽得多隨時變形，誘發有致盲風險的錐形角膜。錐形角膜由發病至惡化可長達數十年，症狀與其他眼疾相似，令人容易忽視，但醫生警告，若近視或散光在短期內不斷加深，有可能是患病徵兆，當中患眼敏感、哮喘、濕疹等過敏症者更屬高危。

眼科專科醫生陳頌恩表示，眼角膜中央向外突出，呈圓錐狀就是錐形角膜，患者會有近視、散光、視力模糊、眩光、急性角膜水腫等，嚴重者更會致盲，亞洲人患病風險較白種人高四倍。經常捽眼、患眼敏感、哮喘、濕疹者，以及有家族病史人士，均較易患病。由發病至病情惡化的過程可長達10至20年。

香港眼科醫學院及香港眼科學會今年8至11月期間訪問103名市民對錐形角膜的認識，逾四成受訪者有經常捽眼習慣，當中有兩成人更每小時捽眼三次或以上，但逾半受訪者不知捽眼可導致錐形角膜。自小患濕疹及眼敏感的26歲的麥女士近視600度、散光75度，每次游泳後都易有眼敏感發作，且經常捽眼，平時脫隱形眼鏡時更會大力將隱形眼鏡「捽」出來。

她今年初起視力模糊，散光激增至175度，她以為是看電子螢幕時間過長所致，計劃做激光矯視手術，豈料術前檢查出有錐形角膜，需進行角膜膠原交聯手術改善。陳表示，一般而言，早期病情可靠佩戴眼鏡或軟性隱形眼鏡矯正，但晚期病情或需進行角膜移植。要阻止病情惡化，亦可進行角膜膠原交聯手術防止角膜進一步變形。

雖然錐形角膜難察覺，但眼科專科醫生伍立祺表示，可留意自己的散光有否短時間內加深，看遠景物時特別模糊不清，或出現頭痛、暈眩、重影等情況。而散光在短時間內加深，除了可能是錐形角膜引起，亦可能是角膜老化或白內障引致，因此應盡早求醫檢查。

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