城市創科大挑戰開鑼　徵集創新方案解決生活議題

疫情反覆，大大改變市民生活模式，創新科技在此時發揮關鍵作用，幫助市民應對疫情帶來的各種挑戰。由創新科技署主辦、香港科技園公司協辦的第一屆「城市創科大挑戰」早前正式展開，比賽以「智創香港新常態」為主題，邀請中小學生、大專學生、創科公司、研究團隊和企業家就「環境的可持續發展」和「保持社交聯繫」兩個議題提供創科方案。優勝者可獲獎金和獎座，其中大學和公開組的優勝者更有機會獲大會提供研發資源和培訓，以優化其創科方案，以及在特定試點，包括政府部門或公營機構試用。

因應疫情，「城市創科大挑戰」啟動禮改以網上直播形式舉行，財政司司長陳茂波致辭時表示，新冠病毒疫情促使大眾改變過往的生活方式和思索如何應用科技解決問題，「城市創科大挑戰」正正可以匯集各界的創新思維，以創新、科技及智慧生活的方案，協助大眾在疫情當下和疫情過後的新常態中，可以如常地生活，甚至生活得更好。

香港科技園公司行政總裁黃克強則指，疫情至今已持續超過一年，在保持社交距離的政策下，以科技和家人朋友保持聯繫成為社會新常態，「『城市創科大挑戰』提供不可多得的機會，讓大眾運用創意提供切合疫情下新常態的智慧方案，造福社群，每個人都可以是發明家。」黃指，大會會為參賽者舉辦一連串工作坊、講座和培訓活動，介紹科技和創業知識，最後評審會從方案的原創性、獨特性及效用、創科的應用，以及對社會的禆益和影響力等方面，評審各個參賽方案。

在「環境的可持續發展」議題下，有關即棄塑膠餐具和家居產生的廚餘，均為疫情新常態下迫切要面對的環境問題。研發一次性環保餐具的寰科創新創辦人兼首席執行官陳大仁指，公司團隊經過10多年研究，成功研發綠色複合材料（GCM），可用作生產可天然分解、高韌力、耐熱和防止液體漏出的器皿。

陳指，公司原本以GCM 製作一次性環保咖啡膠囊為重心，但近一年則因應疫情投放更多資源製作外賣飯盒，「疫情令外賣餐盒需求大增，用GCM全天然植物纖維就最適合，因為它完全不含塑膠，用後可直接同廚餘一併處理轉廢為能，對地球真正百利而無一害。」陳又指，科研的初衷在於人類面對災難和困難時解決問題的精神，他相信只要細心觀察和抱着勇於創新的精神，每人都可以成為發明家，貢獻社會。

至於「保持社交聯繫」的議題，兩個特定情境主要涉及長者和學童在保持社交距離或遠程學習的新生活模式下的身心健康。「智慧監察Watching U」開發者張海鈴是香港專業教育學院（IVE）電腦及電子工程高級文憑學生，她指，疫情下長者和家人的距離難免會較疏遠，令她和幾位同學決定研發通訊設備讓人與人之間保持聯繫，亦讓家人時刻知道家中長者安然無恙。

張指，項目採用了物聯網、大數據及傳感器應用等技術，有監測定位、監測心跳、跌倒提示及配藥等功能，「長者戴上智能手錶和眼鏡，家人透過手機應用程式就可以隨時知道他的位置同心跳率等資訊，如果長者心跳率有異常或有其他異常情況，應用程式就會即時通知家人。」 她認為，只要發揮創意，縱使在疫情下，市民仍然可以獲得新生活模式下的身心健康。

不論是學生，還是初創企業，只要勇於為大眾生活息息相關議題發掘創新方案，便有機會改變固有的工作、生活及學習模式，為社會建立新常態，提升生活質素。「城市創科大挑戰」現已接受報名，歡迎市民參與。

立即參加「城市創科大挑戰」

報名日期：即日起至2021年6 月30日