事實勝於雄辯　網速優異覆蓋全面　中國移動香港5G網絡領先市場

2020年是香港5G元年，中國移動香港作為香港目前擁有最多5G頻譜的本地流動網絡商之一，持續以領先的技術及充裕的資源，為各行各業及個人客戶帶來非凡、優質的5G網絡體驗。今年，中國移動香港於《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2020」獲得「超卓5G網絡供應商大獎」，藉此表揚其5G網絡的優秀表現，並讚揚團隊在疫情下依然精益求精，不斷為客戶帶來多項嶄新的5G服務。

中國移動香港一直致力構建優質可靠的5G網絡，現時擁有最多被譽為「5G黃金頻段」的3.5GHz頻譜數量，更是目前香港唯一投得3.3GHz（3380~3400兆赫）及3.5GHz（3400~3460兆赫）連續頻寬頻譜的5G網絡營運商（合共80兆赫），不僅能靈活分配3.3GHz及3.5GHz頻譜以提升室內的網絡效率，有效地提供更優質的客戶體驗，同時將運用4.9GHz頻譜及重耕現有4G頻譜，以解決3.5GHz網絡禁區的限制，為客戶提供全面無縫的5G覆蓋。

與此同時，中國移動香港首次投得的900頻譜，已於今年1月中投入服務，令公司晉身成為擁有橫跨900兆赫、1800兆赫、2100兆赫、2300兆赫及2600兆赫5個頻譜的網絡商，可靈活運用各個頻譜以提升整體5G網絡效率，有效地提供更優質的客戶體驗。

根據官方資料，目前中國移動香港5G市區戶外覆蓋率已超過95%。另外，除了旗下38間門市外，他們的5G覆蓋更伸延至各主流基礎設施、地標及商場，包括香港國際機場、香港會議展覽中心、海港城、奧海城、中環置地廣場及屯門市廣場等。

旺區以外，中國移動香港的5G網絡在一些二綫地區也表現優秀。記者以Huawei P40 Pro為測試手機，並先後走訪粉嶺、黃大仙及香港仔，以行業最常使用的《Speedtest》進行網速測試，結果發現於高廈臨立的粉嶺祥華邨附近，其下載速度平均超過650Mbps，於黃大仙鳳德邨及香港仔中心也分別錄得平均超過500Mbps及300Mbps的下載速度，值得留意是3個地區的上傳速度平均也超過110Mbps，加上7至9ms的低時延表現，證明中國移動香港提供的5G網絡在非黃金地段也沒有打折扣，表現穩定且覆蓋全面。

除了5G網絡覆蓋廣闊，中國移動香港提供的5G服務計劃亦擁有極高性價比，月費低至$198便享有每月30GB的5G本地數據，用量較多的用戶亦可選擇100GB/200GB/300GB的5G服務計劃，上台簽約24個月優惠月費低至$298起。不得不提，早前中國移動香港讓一眾MyLink會員免費獲得MySim，試用CMHK 5G網絡服務，最近又推出超抵玩的「學園5G服務計劃」，月費只需$158即可享30GB 5G本地數據，讓年輕族群也享受到穩定流暢的網絡連接。

在企業市場方面，中國移動香港於去年10月舉辦「5G Solution Day 2020」，並以「5G賦能 無限可能」為主題，率先向各企業及合作夥伴展示嶄新的5G技術及多元化的企業解決方案，例如「無人機解決方案」、「高清直播解決方案」及「智慧停車場」等。另一方面，中國移動香港於去年11月率先推出5G獨立組網（5G SA），憑藉5G SA的獨有優勢為企業客戶提供「網絡切片」服務，將網路切分出多個端到端虛擬網絡，按需分配資源、具備靈活組合能力，為各行各業度身訂造5G行業解決方案。