系統甩轆預約打針需苦等1小時　薛永恒料「復必泰」亦要塞

港府早前宣布加開新冠疫苗接種預約名額，昨日(1日)再次開放予市民網上預約，惟系統昨早僅運作約10分鐘已出現「排隊」苦況，市民須平均等候逾1小時方能進入登記頁面。創新及科技局長薛永恒今早(2日)在電台節目表示，系統甫開放有逾10萬人湧入預約頁面，故出現排隊情況是預料之中。他又不排除明日(3日)開放BioNTech「復必泰」疫苗的預約時，同樣會出現多人輪候預約情況，僅承諾當局會密切監察。

他指出，預約系統後來轉趨穩定，由最初每分鐘250人，增至每分鐘可處理1,300人，等候時間已於中午減至5到10分鐘，下午更毋須等候。他又形容系統有如百貨公司的貨架，若同時容許成千上萬人進入會引致混亂，系統要求排隊是為了限制人數，以免出現混亂。

針對K11 Musea「名潮食館」有顧客聲稱使用「安心出行」程式卻未有收到風險通知，薛表示已作出特殊安排，除了曾於該食肆「掃碼」的使用者外，該商場其他商戶同樣會收到通知，涉及約200多間商戶，當局亦會不斷檢視如何改良「安心出行」程式，現時該程式下載量已達311萬次，佔全港市民約4成。