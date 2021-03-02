港府擬放鬆污水監測　驗出病毒再追蹤疫源恐太遲

被驗出病毒的污水是病毒追蹤「風向標」。

大廈污水追蹤曾是監測新冠病毒的「風向標」，本地疫情雖只有緩和趨勢，政府已急不及待放鬆污水檢測，並將之轉由商營實驗室負責。環境局局長黃錦星今早(2日)電台節目承認，透過污水監測病毒的策略將回到「中下游」，但強調一旦發現病毒，當局仍會再向「上游」追蹤，包括監察有病毒的污水是源自哪條邨或哪幢大廈。他又指污水檢測能力已由去年底至今上升了8倍，每個監察點負責數千至數萬人口，監察工作涵蓋全港一半以上人口。

黃續指，污水化驗工作將由目前的香港大學轉至兩間商營實驗室負責，有關方面正在傳授技術，估計加入商業實驗室後，污水化驗能力會再上升1倍。他又期望未來污水檢測工作能夠商業化。

至於推動電動車普及化方面，黃指月內會推出首份電動車普及化路線圖，並會在2035年或以前，停止新登記燃油私家車。當局已經推出20億元資助計劃，為6萬個私人住宅樓宇停車場車位，加裝電動車充電基礎設施，反應相當正面，目前接獲的190宗申請，已涉及逾5萬個車位。