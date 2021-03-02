黎智英涉刑恐東方記者案　議員轟律政司提上訴拖半年零進展

壹傳媒黎智英被指於2017年六四集會上，在維多利亞公園內恐嚇東方報業集團記者，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，雖有照片片段佐證，但裁判官鍾明新最終裁定黎刑事恐嚇罪名不成立將他「放生」。而律政司雖然在上訴限期的最後1天、即去年9月17日提出上訴，惟至今近半年仍未有任何進展。有議員認為，事件拖延接近半年，令公義得不到彰顯，促律政司及司法機構盡快處理本案。

律政司於去年9月17日公布，決定根據《裁判官條例》第105條，就裁判官對該案作出的無罪裁決，以案件呈請的方式提出上訴。惟距離相關公布至今近半年，期間再未聞有關上訴進度的進一步消息。

議員葛珮帆批評工作緩慢，令公義未能得到彰顯，更會令市民懷疑是否個別人士擁有特權，律政司才在處理有關案件時歎慢板。葛以2014年違法佔領（佔中）案件為例，指律政司將工作由2014年拖延至今，市民對律政司的信心亦會下降，促律政司盡快處理黎智英刑恐東方記者案。

大律師龔靜儀則指，一般來說案件應於半年左右處理上訴，又指黎智英除了涉嫌刑恐東方記者，還有多宗案件纏身，特別是涉嫌觸犯「港區國安法」的案件，黎很大機會面對漫長的刑期。龔又指出，律政司可以研究設立24小時運作的特別法庭，增加人手，加快審理案件速度。

律政司有權力就案件提出上訴，若選擇提出上訴，一般而言須在14天內以案件呈述方式提出，即要求原審法官撰寫報告，詳細解釋判決理據等，並交由上訴庭判斷是否上訴得直，一旦上訴得直，則會發還裁判法院，並交由其他法官重審。

事發於2017年六四集會當晚，黎智英與民主黨創黨主席李柱銘，在維園涼亭出席完六四祈禱會後，黎智英突然怒氣沖沖地走向一名在場採訪的本報男記者，一邊用右手指着其面部，一邊用「X你老母X」等粗口辱罵，還出言恐嚇，說「我實搵人搞X你」、「我已經影X咗你相」等，全程有影片為證。