科興疫苗供應有限　部分診所僅可預約但無針打

政府已陸續向私家診所發放首批訂購的科興疫苗，有私家診所今日(2日)起可為優先群組的市民接種，西醫工會主席楊超發表示，注射新冠疫苗的方式與接種一般疫苗分別不大，醫生和護士現已熟習流程。惟部分已訂購疫苗的診所表示至今仍未收到首批疫苗，只能為有興趣接種人士預留名額，待疫苗到貨再安排接種日期；收到疫苗的診所亦指供應有限，即使近一周預約已滿，仍會視乎接種速度，按需求補充疫苗供應。

接種流程方面，有份參與疫苗接種計劃的家庭醫生林永和表示，接種者須簽署知情同意書，醫生會透過「醫健通」系統查閱其病歷等資料，打針前須探熱及量血壓，醫生並會再向接種人士詢問身體狀況，包括有否不適或心跳加快等，方從雪櫃取出疫苗為接種者注射。完成注射後，診所會列印相關證明，接種人士亦要留在診所觀察半小時，以免有不良反應。

林又指，昨日(1日)首批共80針科興疫苗已運抵其診所，並全數獲預約，大部分為長者，今日將為約20人接種，預料本周五(5日)可完成80劑疫苗的注射工作。