60艘出租遊樂船維港慢駛遊行　要求准予復業

港府抗疫不力，新冠肺炎疫情一波未平一波又起，各行各業受創，當中被納入派對房間的出租遊樂船已由去年11月起停業逾200多天，復業無期。香港出租遊樂船大聯盟今日(2日)上午11時許於維多利亞港內聚集約60艘出租遊樂船慢駛遊行，歷時約1小時。聯盟指業界處水深火熱之中，數千家庭陷入絕境，要求政府准許業界盡快復業，給予緩助。

聯盟指，從業員大多原是漁民，但因應捕魚業式微，眾多漁民已轉營出租遊樂船，但出租遊樂船被勒令停業，就算經營業務停止，船隻仍需支出龐大維修保養費用，否則船隻會有沉沒及火警風險，業界目前只能坐以待斃。聯盟又希望政府放寬出租遊樂船使用免稅燃油，減輕業界經營沉重負擔。

聯盟表示，反對政府將出租遊樂船納入派對房間，希望政府與業界溝通，給予獨立出租遊樂船行業制訂可行防疫營運指引，盡快復業。聯盟認為，出租遊樂船與派對房間是不相同的處所，開放式空間比較多，一般有數千平方呎的使用面積，可做到很好的社交距離，加上出租遊樂船在海面上營運，空氣非常流通，可減低傳播風險。