疫情影響測試人數　去年僅增505宗愛滋病感染個案

衞生署衞生防護中心於今日(2日)公布，2020年度共接獲505宗感染愛滋病病毒的新增個案，比起2019年的565宗個案下滑60宗，本港累計個案共10,785宗。中心估計數字下跌除了因加強對預防愛滋病教育初見成效外，也因新冠肺炎疫情肆虐，一些非政府組織的自願性檢測被迫中斷、市民亦減少外出測試有關，預期數字在疫情結束後或會回升。

衞生防護中心署理顧問醫生(特別預防計劃)何志軒表示，自2015年愛滋病病毒感染呈報個案數字的最高峰期起，近幾年整體感染數字均有下降的趨勢，但今年非華裔族群的感染數字有輕微上升，共接獲127宗個案，佔全體個案25.1%，相信主要原因是因為疫情關係，導致許多非華裔族群被迫滯留香港，雖非本地感染，但亦會呈報到防護中心數據上。

此外，愛滋病病毒的感染途徑以性接觸為多，其中男男性接觸者的感染個案為最高，佔全體的53.9%，數字同較2019年稍有回落。相反，異性性接觸者的感染個案於今年就有上升趨勢，佔全體的28.1%。

何志軒認為，雖然今年的感染愛滋病病毒新增個案有所回落，但預期疫情過後數字或會回升。呼籲屬於高危人士及從未做過愛滋病病毒抗體測試的人士應盡快檢測。如能及早接受愛滋病藥物治療，能有效預防病毒感染者發病成為愛滋病患者。