醫院染疫風險高　心臟病人胸口痛仍拒入院恐致遲診

新冠肺炎已肆虐一年多，有國際研究指疫情爆發令心臟病患者入院與相關手術數字亦有下降，惟心臟病死亡率未有減少。香港有關注心臟病患者組織今(2日)公布，發現本港有約60%患者因疫情影響求醫決定，當中最多人憂慮醫院十分高危、易受感染，另亦有近70%人雖出現不適，卻未有即時求醫。

關注心臟病患者非牟利慈善團體「關心你的心」於本年1月委託香港中文大學傳播與民意調查中心，就「新冠肺炎疫情對心臟疾病患者的影響」以問卷形式訪問了203名心臟病患者。調查發現，有60.6%受訪者認為疫情影響他們處理心臟不適，當中83.7%人因擔心醫院是高危地方，有機會受感染；39%人因而減少外出。另外，有74.4%人在過去12個月出現胸口痛、氣促等心臟不適徵狀，但當中有73.5%人未有即時求診，但有如期覆診。

心臟科專科醫生李耿淵指，在去年1至3月疫情期間爆發初期，病人從發現病徵到診治平均時間比往年延長2至3倍，認為疫情構成遲診情況嚴重。他更指，假如病人接受「通波仔」手術延長240分鐘，死亡風險將增68%。他建議患者一旦出現不適便要及時求診，同時要做好防疫措施，並依期進行治療等。