電子消費劵難惠及小店檔戶　團體促食環署資助安裝支付系統

本港電子支付風氣尚未普及，不少街市檔戶及小商戶仍然只收現金。新一份預算案提出向市民派發5,000港元電子消費券，有檔戶聯同議員今早(2日)約見食物及環境衞生署官員，要求當局再推出計劃資助公共街市檔戶安裝電子支付系統，同時將街市以外的檔販納入為受惠對象。有議員表示，署方在會上對有關意見持開放態度；而商戶則希望政府能夠趕及在消費券推出前資助安裝系統，「唔好人哋使曬啲錢(消費券)，先批我哋部機。」

政府早前在透過「防疫抗疫基金」，向公共街市檔戶提供每檔劃一5,000港元，資助他們安裝電子支付系統，惟商戶當時反應冷淡，最終只有約30%提出申請。

港九新界販商社團聯合會主席陳錦榮表示，由於政府早前仍未推出消費券，加上不少電子支付系統存在技術問題，例如顯示屏太細令老者難以閱讀銀碼等，而且申請戶口程序繁複，故當時令不少檔戶卻步。他建議政府重推資助計劃，並將街市以外的檔販納入為受惠對象，但強調政府必須把握時間，「唔好人哋使曬啲錢(消費券)，先批我哋部機。」

他又指電子支付平台有不少好處，包括䘙生、不用擔心收到假錢或面對打劫風險，加上未來通關後可方便遊客使用，相信安裝相關系統能為他們帶來額外20%至30%生意。

批發及零售界議員邵家輝表示，署方在會上對有關意見持開放態度，又希望最終獲准參與消費券的平台可以盡一份心，將安裝費用及行政費等壓縮至成本價。另一議員鄭泳舜則期望政府可以在消費券推出前協助檔戶完成安裝，又認同消費券愈早推出愈好，並促請政府能與參與消費券的平台商討出一份有利的協議。