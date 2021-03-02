「研究人才庫」資助聘用STEM畢業生　擴大至非本地院校

「研究人才庫」計劃在去年7月推出，旨在向已獲創新及科技基金資助進行研究及發展的公司，以聘用人才作研發工作。創新科技署今(2日)公布，為壯大本港的創科人才庫，並讓僱主在聘用人員時有更大靈活性，即日起擴闊上述計劃的參加資格。原本計劃只可聘請本地大學STEM相關的學士或碩士畢業生，及非本地院校STEM相關學科博士畢業生，現計劃擴大至可聘用非本地院校的學士和碩士畢業生。

政府指，「研究人才庫」以往資助合資格公司或機構，聘用最多4名本地大學或具特別認受性的非本地院校STEM相關學科博士畢業生，或本地大學STEM相關學科學士或碩士畢業生。

擴大資格後，僱主也可聘用非本地的學士或碩士畢業生。所有參加者必須是香港永久性居民或獲准在香港工作的人士。具特別認受性的非本地院校指在最新Quacquarelli Symonds世界大學排名榜、世界大學學術排名或倫敦時報高等教育世界大學排名榜中就STEM相關科目位列前100名的院校。

「研究人才庫」旨在鼓勵大學畢業生投身創科行業，以及培育更多創科人才。計劃為持有學士、碩士或博士學位的研究人才分別提供每月最高1.8萬、2.1萬或3.2萬港元津貼。每名研究人才的聘用期最長為36個月。所有在香港進行研發活動的科技公司，以及獲「創新及科技基金」資助進行研發項目的機構均可申請。