金飾打入年輕市場　提升品牌競爭力　太陽金業突破傳統思維

黃金產品一般予人難以於日常佩戴的感覺，不過由於行業技術不斷進步，金飾的款式亦由以往過於傳統漸趨年輕化。榮獲2020年「超卓金業企業大獎」的太陽金業利用先進設備生產5G黃金首飾，即無論在黃金硬度、成色、輕重及純度等多方面都不斷創新，不但可以鑄成傳統婚嫁金飾，更可造成藝術感更強、更受年輕人歡迎的款式而不會因電鑄工藝產生易脆易斷裂的情況。

「好多謝東方報業集團和市民的投票，這個獎是一個很好的肯定和鼓舞。」太陽金業行政總裁杜家軒博士表示，過去一年受疫情影響，婚嫁減少下連帶金飾需求亦有輕微下降，不過他預期新的一年疫情受控後情況會有所反彈，行情將會大大改善，「累積的購買力將會被釋放，我們要做的就是做好各種黃金產品，龍鳳鈪、金牌和金戒指等等，讓消費者選擇。」

產品年輕化 打破舊有觀念

杜博士指，除了婚嫁金飾，太陽金業力求創新，近年重點將產品「年輕化」，「希望客人會由『婚嫁才買金』的想法改變為『金飾可以每日佩戴』。」於是太陽金業推出多款「輕金飾」，由心口針、戒指到手鏈都有，其中最受歡迎的屬特色手鏈，以一條優質手繩配上不同體積較細小但手工精緻的金飾，深受年輕女士青睞，「這類型輕金飾不會予人誇張的感覺，即使戴着工作或日常出街襯衫亦無問題。」

嶄新技術 推出多款5G金飾

除了款式上的創新，太陽金業同樣在技術上精益求精，推出多款5G黃金金飾。有別於傳統技術，5G黃金使用純黃金製作，有韌性高和延展性更好的特點，不會因電鑄而發生易脆易斷裂的情況，加上5G黃金有22K金的硬度，但只有18K金的重量，硬度明顯提高且不易變形，使金飾設計方面得到很大的解放，做工可以做到更細緻，藝術感更強，「以往做不到的款式現在都做到，做到同時有黃金的價值和K金的款式，相信5G黃金工藝會成為行業主流。」

將繼續創新 滿足市場需求

杜博士指，未來太陽金業將繼續創新，研發更多黃金新工藝及設計，不斷提升自我品牌競爭力，滿足新一代年輕市場的需求，「相信80、90後甚至00後逐漸會成為黃金市場消費主體，我們會貼近市場趨勢和喜好，生產受歡迎的黃金產品，希望市民大眾繼續支持我們。」