政Whats噏：寧不開會都要去撐47泛民場　西貢區會民主派爆分歧　

47名民主派人士因發起或參與去年民主派「35+」初選，被指涉違《港區國安法》中的「串謀顛覆國家政權罪」並喺前日(28日)被落案起訴，涉案人中唔少為區議員。其中西貢區議會今朝(3月2日)召開大會，由於該區有3名區議員涉案，有在席區議員喺會上提出休會動議但被否決，有人不滿部分人唔支持動議而點名指對方亦涉「顛覆國家政權」行為；亦有人斥在席者如常開會，叫佢哋問吓自己良心，係咪政治利益或個人名譽先行喎！睇嚟今次大家對開會與否都有好大分歧喎。

西貢區議會主席鍾錦麟、區議員范國威及柯耀林今因審訊而缺席會議，區議員陳嘉琳喺會議開始時申請缺席會議，發言時更不禁飲泣指尋日(1日)法庭不斷開庭、休庭，被告同家屬精神及肉體上都受到折磨，認為作為區議會成員，有責任去法院支持佢哋。區議員鄭仲文就話今次事件係瘋狂嘅政治打壓，所以提出休會動議，畀外界知道佢哋對此感到不滿。雖然西貢區議會係由民主派主導，但係有關動議都只係得12人贊成，最後未獲在席3分之2區議員支持而被否決。

投票完結後區議員梁衍忻先抵達會議室，佢話唔明大家點解仲如常開會，希望坐喺到嘅人「問下自己良心」，係咪「政治利益或個人名譽先行」及後離開。另一位區議員葉子祈更不滿部分人冇支持休會，直接點名指批評另外3位區議員陸平才、謝正楓及李嘉睿未有舉手支持休會動議，更稱佢哋亦有份參與「顛覆國家政權」嘅活動，反問如果今日咩都唔做以後邊個為佢哋發聲。陸平才隨即反駁話，至今未畀警方調查或拘捕，對葉再次污衊自己感遺憾，希望對方收回言論，又指如對方有證據可舉報。

不過，主持會議嘅副主席周賢明見狀就即刻做和事老，話喺自由民主嘅社會，每個人都有唔同取向，呼籲在席區議員互相尊重。佢又話大家都係盡自己本分，喺唔同崗位做好工作，並唔係坐喺到開會就代表唔支持涉案人士。會議進行約2小時後，完成第一項議程，但因無足夠法定人數而流會。

另外，元朗區議會轄下嘅文、藝、康、體、福利、教育及治安委員會原定今午開會，該委員會主席方浩軒喺Facebook發文指，收到過半議員書面或口頭通知，因事無法出席，所以決定改期舉行會議。