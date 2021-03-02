政Whats噏：政策離地兼被質疑理念不一 官員或需再培訓

政府官員政策離地已經廣為人知，仲不時被議員批評答非所問，甚至成日「遊花園」、唔做足功課就去立法會交代。有建制派政黨今日(2日)話將會邀前政府官員、專家同學者開班授課，教導包括治政理念、規劃香港未來等事宜，歡迎包括現任官員報名參與添！

民建聯話將開班教導治政理念，話執政者都需要思考香港點樣應對未來變化。被問到課程係咪想統一思想？負責開班嘅議員陳克勤(克勤)話唔係，但反問籌組管治班子係咪要統一理念先？佢質疑歷屆政府面對一啲挑戰、困難嘅時候，究竟會發揮團隊力量，抑或係一、兩個官員自己頂晒呢？佢仲話有時出現問題，可能會出現一個現象，就係負責其他範疇嘅官員就當唔係自己問題，但如果全部理念一致就唔會出現官員置身事外嘅情況，反而可以一齊面對同解決喇！

克勤又話管治班子內如果有人想喺治政方面再上一個台階，嚟報名都唔會拒絕，甚至現有公務員想「補習」嘅話，都會受到歡迎，但兩者都需要經過遴選委員會同面試後，先可以上堂喎。

睇返講者名單，唔單止包括立法會前主席、學者，仲有運輸及房屋局局長前局長張炳良同政制及內地事務局前局長譚志源喎。之不過，譚志源早年都係「政改三人組」其中一員，卒之都係失敗告終；張炳良當任運房局局長期間，曾經出現「鉛水風波」同埋沙中線紅磡站剪短鋼筋事件。兩位講者都應該對危機處理、政策諮詢都算係經驗豐富，搵佢哋擔任講師都十分合適喇！