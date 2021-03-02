皇崗新口岸面積料達40萬平方米　每日人流增至10萬

立法會保安事務委員會今日(2日)舉行會議，討論皇崗新口岸的重建工程，會上有議員就新口岸的設計、費用、面積及發展等向保安局查詢。局方回應時表示，是次的工程費用會由深圳市政府負責，而港府則會交付每年1,000港元象徵式租金，做法與深圳灣口岸及高鐵西九口岸相同，而皇崗新口岸工程完成後，實用面積預計可達約40萬平方米，較現時約14萬平方米大幅增加了超過1.8倍。

議員何俊賢於會上表示，保安局早前提交到立法會的文件中，並沒有皇崗口岸重建後的圖則，並希望政府「君子愛財取之有道」，應負擔必要的費用。局方回應指，根據現時的設計，重建後的大樓將有5層高，另地下亦會有4層，而建築物中有3層屬車用空間、2層則是客用空間，並會設有1層的交通交匯點，在概念上與深圳灣口岸相似。

另一議員容海恩則向局方查詢，重建後的人車通行量，保安局回覆指，預計重建的皇崗口岸開通後，每日的出入境人數可由2019年約6.8萬人次，上升至約9至10萬，原因主要是一地兩檢的措施會令過關更方便；而在車流方面，局方預計開通後會顯著下跌，又解釋指皇崗口岸在2019年的車流量約為每日2萬車次，但其中約一半為貨車，因此在皇崗不設貨運的情況下，車流量會下降至每日約1至1.2萬車次。

此外，會上亦有多名議員，包括陳克勤、葛珮帆、容海恩等向保安局查詢在重建後，所釋出超過20公頃土地的用途，而局方在回應時表示，無論是發展創科以望與落馬洲河套區產生協同效應，或是與新田、古洞等地區配合並綜合發展，皆在考慮之列，並指發展局將負責聽取不同的意見，並展開相關研究。

根據政府早前向立法會提交的文件，深圳市政府最新估算，皇崗新口岸主體工程最早可望在2023年底完成，工程費用將由深圳市政府負責，並採用「深圳灣口岸模式」實行一地兩檢通關。文件又提到，重建後的皇崗口岸將成為交通樞紐，直接連接內地兩條城際鐵路及兩條深圳地鐵線，並計劃興建地下行人路接駁福田口岸。