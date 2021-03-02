傳聖若瑟英文中學校舍　修復成考評中心

教育局正物色空置校舍，供考試及評核局發展為「考試及評核中心」，以減輕考評局辦公室租金成本，並開拓國際及專業考試收入。據悉當局初步屬意位於觀塘的前聖若瑟英文中學校舍作選址，理由是位於交通方便，禮堂亦方便舉辦考試，次選是前紅磡官立小學校舍。

觀塘道61號的前聖若瑟英中校舍空置10年，2018年7月通過校舍分配予坪石天主教小學重置，但政府最終擱置計畫，並確認該址不再重作學校用途。據悉由於校舍有多年歷史，若作校舍用途須進行大規模復修，若作辦公室用途，則作減少難度。

至於另一個考慮為考評局辦公室的九龍城機利士南路的前紅磡官小校舍，前年曾推出校舍分配供小學重置，最終被當局以校網及地區發展等理由撤回。據悉該址曾用作國際學校臨時校舍，但面積不足1900平方米，設施亦屬小學校舍設計、交通較不方便。

考評局回應指，教育局正協助考評局物色合適的空置校舍，如有確實地點，會盡快公布。如能覓得合適的空置校舍，考評局會把現時位於灣仔和新蒲崗租用的寫字樓和倉庫分階段搬遷，並計劃在校舍內配備先進的電腦模式考核設施，將有助考評局營辦額外的國際和專業考試。

根據立法會文件顯示，利用空置校舍作考試及評核中心，每年可節省約1000萬元租金開支，同時可開拓新業務及外借場地，年收入可增加約100萬元。