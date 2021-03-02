環團倡開徵0.5元膠樽稅　令市民少買膠樽飲品

環保署正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」立法諮詢公眾意見。環保團體建議政府取消向供應商收取循環再造徵費，改為向市民開徵「膠樽稅」，每個膠樽需繳稅0.5港元；同時將回收膠樽的現金回贈制度改為「按樽制」，市民買膠樽飲品時需繳付多1元「按金」，「按樽」時才可收回款項，冀減低市民買膠樽飲品的意欲。換言之，每瓶膠樽飲品變相「加價」1.5港元。

根據諮詢文件，政府擬向膠樽飲料供應商收取循環再造徵費，同時建議向將膠樽拿去回收的市民，按每個膠樽回贈0.1港元。環保協進會訪問了327位本港市民，了解他們對「塑膠飲料容器生產者責任計劃」的意見。結果發現，超過6成市民支持設立膠樽按樽制，最多人認為每個膠樽的價值應為0.5港元，比例達36%。該會認為，膠樽按金若太少，不能吸引市民回收，建議政府將「按金」設為0.5至1港元，為市民回收膠樽提供誘因。

調查又問到對政府開徵膠樽稅的意見。有41%人認為膠樽稅金額應為0.5港元。該會指，若政府向膠樽飲品供應商收取循環再造徵費，市民未必會意識到減用膠樽是其應有責任，建議政府不向商家徵費，改為直接向市民徵收「膠樽稅」，每個膠樽需繳稅0.5港元，減少市民購買膠樽飲品的意欲。該會，政府應同時設立進口飲品標籤登記制，有份登記的進口飲品方可參與回收計劃。

環保協進會義務總監邱榮光表示，現時香港每日棄置的膠樽超過600萬，惟一天回收量不足10%，對堆填區帶來極大負擔。他指，膠樽回收是政府、飲器生產商及市民三方面的責任。膠樽按金的1港元代表的是市民應履行的責任，而0.5港元的膠樽稅則是讓政府資助回收商，甚至發展更多本地回收工業。被問及會否擔心此舉會鼓勵飲品生產商生產紙包飲品，他指期望政府能同時立法涵蓋其他物料，而非只針對膠樽。