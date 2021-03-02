網媒女記者涉助襲警男逃走同判無罪　法庭指督察證供誇張失實

前年10月31日萬聖節晚上，有示威者於旺角、油麻地一帶聚集，警方期間拘捕多人。一名督察聲稱在追捕一名男子時，被他轉身出拳打中肩膊和頭，其後與該男子同行的網媒女記者也用身體阻擋，讓該男子逃走。涉事的男女分別否認襲警及阻撓在正當執行職務的警務人員罪，案件經審訊後今天（2日）在九龍城法院裁決。裁判官張天雁指涉案督察的證供與現場片段不符，又前後矛盾和誇張失實，裁定兩被告無罪兼得訟費。

男被告譚浚文（24歲，文員）被控於2019年10月31日，在油麻地咸美頓街近彌敦道交界襲擊督察21982；而女被告郭穎彤（24歲，網媒記者）則被控於同日，在上址故意阻礙同一名督察。

裁判官裁決時指，督察譚健燊於主問時指稱在警車上看見數十人聚集，又見有人扔物件出馬路，並有約10人朝警車方向跑上行人路，而兩名被告則手拖手地斜跑上馬路，遂懷疑兩人參與非法集結而作出截停搜查。惟譚的說法卻與現場片段明顯不同，片段不但看不見人群聚集及扔物件，亦看不到兩名被告曾斜跑上行人路，反而卻見兩名被告一直在行人路上。譚對於兩者有如此大出入，只支吾以對。譚及後改口指因兩名被告戴口罩及逃跑而產生合理懷疑，但戴口罩亦非合理懷疑的原因。裁判官裁定譚當不是在有合理懷疑下而截停搜查兩被告，也並非正當執行職務。

另外，男被告指當時遭警棍擊打，他自然反應地用手推開或擋格，這說法亦並非不可能。女被告站在兩人中間，或只欲阻止譚繼續打男被告，她當時有機會真誠地相信譚並非正當執行職務，而非有心阻礙，加上譚供稱該動作只令他反應慢了一秒，亦未能肯定是否達到阻礙的水平，故裁定兩名被告罪名不成立。