屯門兩屋苑鹹水管現萬千死蝦嚇窒居民　水務署：十分罕見

屯門屋苑喉管驚現大量死蝦！東網接獲消息，屯門良景邨及新圍苑多座屋苑，自上月中曾爆水管後，近日沖廁用的鹹水供應異常，管理公司昨日(1日)打開多間屋苑的鹹水管的Y型過濾器，竟發現成千上萬死蝦，每隻蝦平均約長3厘米，令人嘩然。水務署回應指是次個案屬十分罕見，正密切關注情況，並會加強清洗及過濾等措施。

屯門區議員黃麗嫦表示，良景邨上月19日曾爆水管，翌日即有居民投訴家中鹹水管入水較慢，逐向水務署反應，該署查完水錶後認為無異常，故把情況反映予管理公司。黃表示，管理公司昨日打開鹹水管的Y型過濾器查看，才驚現有成千上萬的死蝦堆積在水管之中，狀況恐怖，目前初步發現良賢樓、良萃樓及良偉樓等均有蝦屍，新圍苑6座屋苑亦有5座發現同樣情況，令人為之震驚。

她續稱，得悉事件後即與水務署聯絡，署方即派人到現場了解，她今日(2日)亦向署長盧國華反映情況，惟該署稱暫時未知死蝦湧現的原因，暫時推測可能是過濾網出現問題，未能成功阻隔蝦毛。她表示，近日新冠肺炎疫情嚴重，又經常出現渠管播毒情況，除居民沖廁不便外，更是擔心死蝦會有細菌，經渠管傳播到居民家中，「居民都嘩然，發夢都諗唔到呢件事」。她要求該署嚴肅跟進，盡快查找原因。

香港測量師學會建築測量組發言人何鉅業表示，未見過出現該種情況，看過照片後大感震驚，難以推斷原因，有機會是水務署濾網未能阻隔該些蝦，亦有機會有蝦在裏面繁殖。他認為死蝦未必只在肉眼可見的地方發現，建議管理公司及署方可用內視鏡，探測管道深處，了解受影響範圍，之後從源頭解決問題，而管理公司亦可在水管位置加裝獨立濾水器，阻隔死蝦。

水務署回應指，昨日接獲屯門良景邨及新圍苑的管理處反映，在內部供水系統的海水隔濾網內發現海蝦，影響屋苑沖廁水供水。署方已派員到屋苑了解情況，並向管理處職員提供技術支援，同時已派員沖洗附近的政府喉管，並抽取樣本以作檢測。

該署指出，過去該區未曾收到相關沖廁供水發現海蝦的投訴，是次個案的情況罕見，並正了解相關海水抽水站的運作情況。該署稱目前初步顯示系統運作正常，並會詳細調查及繼續密切監察情況，視乎系統運作的實際需要，加強清洗及過濾等措施，以確保沖廁供水水質穩定。