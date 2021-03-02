曾接觸「回港易」中招男　68歲科大教授染疫列不明個案

再有科大教職員確診新冠肺炎，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日(2日)新增個案涉及1名居於該校教職員宿舍第7座的人士。該名確診教授亦曾與一名於2月16日經「回港易」、由深圳灣口岸返港人士於2月23日至25日期間見會及開會，該名男子香港住址為坑口蔚藍灣畔3座，該大廈亦須接受強制檢測。張又補充，患者的感染源頭可能為其確診同事，但暫時仍列為不明個案。

據悉，該名男子於上周六(2月27日)從香港出發，抵達上海浦東國際機場，入境後被送往酒店集中隔離觀察，期間出現徵狀，經檢測後證實確診。

根據科大電台新聞組的貼文透露，患者為化學及生物工程學系(CABE)名譽教授，他於電子及電腦工程學院任職的妻子亦被列為密切接觸者，需要檢疫，2人並無明顯病徵，患者現已被送院治理。

該貼文又引述科大表示，該對夫妻過去一周主要在各自辦公室內工作，平日會在家中進食午餐，辦公室內有1至2名同事。惟2人曾於2月27日午飯時間到University Bistro用膳；確診教授亦曾於2月21和28日下午與友人打網球，以及於2月23及26日下午使用LG4健身室。科大校方正安排人手，對受影響的校園設施進行清潔。