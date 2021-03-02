第二代美國隊長涉違國安法區院提訊　庭上叫光時口號遭警告

有「第二代美國隊長」之稱的無業漢馬俊文，涉於去年8月至11月間違反港區國安法，多次在街頭及媒體訪問時公開宣揚有關分裂國家的口號，因而被控一項煽動他人分裂國家罪。案件原定今(2日)午在區域法院答辯，但馬俊文正等候法援審批的結果，法庭遂將案押後至3月26日再訊。他今日第3度申請保釋被拒，須繼續還押候訊。惟他離開法庭時在庭上高呼：「手足做嘢小心啲，唔好玩咁夜，光復香港，時代革命」，即遭到陳官警告。

30歲被告馬俊文被控於2020年8月15日至11月22日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

控方指，被告涉於案發期間19個場合中多次高叫口號及展示標語牌提倡港獨，而他亦多次接受網媒訪問，重複港獨訴求及強調討論港獨是人權等等。

案件於去年11月首度提堂時被告已提出保釋申請，但遭總裁判官蘇惠德拒絕；至去年12月他再向高等法院申請保釋，亦遭法官李運騰拒絕。資深大律師夏博義今日再為他申請保釋，法官陳廣池認為被告的情況未見有重大改變，再次拒絕他的申請。