西灣河體育館設14個復必泰注射站　每日料打2000劑疫苗

本港將於下周三(10日)起為市民接種「復必泰」疫苗，首階段由醫管局營運的7間社區接種中心負責。港島東聯網總監陸志聰今日(2日)表示，由港島東聯網負責的西灣河體育館設有14個注射站，料每日可打約2000劑復必泰疫苗。由於有關疫苗需要人手稀釋，該接種中心每日約有4至6名藥劑師負責駐站工作，疫苗稀釋後需6小時內接種，料每小時可稀釋200針，並需以流水作業方式邊稀釋邊打針。

港島東醫院聯網服務總監劉俊穎表示，西灣河體育館內除14個注射站外，並有護士站及醫療室，每日有2名醫生駐場，市民若有不適會被送到醫療室，該處配有基本急救設備，例如氧氣、心電圖、除顫器、血壓機等，醫護會先評估病人情況，若有嚴重過敏，可立即注射腎上腺素，如病人持續氣促、暈眩、嘔吐等，會將病人送院。他指大部分副作用是因緊張引起，未必關疫苗事。

港島東醫院聯網署任臨床服務統籌（藥劑）廖可琪表示，復必泰疫苗會先由倉貨進行解凍再送到接種中心，中心會將疫苗存於攝氏2至8度的藥用雪櫃，可擺放5日。疫苗注射前需取出進行稀釋，先用1.8毫升的生理鹽水注射入0.45毫升的疫苗瓶，再用針筒抽取0.3毫升疫苗供注射，每個疫苗瓶可抽取5針，針筒會有有效時間的標貼。她指每個步驟均有同事進行核對，確保不會有未被稀釋的疫苗被注射，並料每小時最多可稀釋200針。

被問到港島東醫院聯網有幾多醫護預約打針，陸指未掌握有關數字，又指同事打哪一款疫苗均是個人選擇。他指目前正收集同事意見，考慮在醫院提供疫苗方便同事上班時接種，該聯網明日將有3間醫院可提供科興疫苗預醫護，但如果要打復必泰疫苗，則只能到接種中心或普通科門診。至於前日一名39歲男子於中央圖書館接種科興疫苗後出現暈眩的留院個案，他指病人已經出院。