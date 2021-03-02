政Whats噏：民主黨未定會否宣誓　劉國勳寸爆：合資格又使乜驚

區議會被多番抨擊成為反中亂港平台，甚至淪為「黑暴基地」，政府更直言區議會「有少少失咗效」，決定修例要求區議員宣誓。民主黨副主席林卓廷早前話「睇唔到點解唔宣誓」，但該黨主席羅健熙之後就話其實內部未有決定喎。即場被議員劉國勳反寸既然咁有信心，覺得自己符合正面清單內容，又使乜驚宣誓呢？

羅健熙今日(2日)喺電台節目上指，對於修例將涵蓋區議員宣誓，民主黨仲未詳細商量，會等待立法會正式通過修例再作決定。佢同時期望政府可以修改當中唔清晰嘅條文，例如負面清單寫有「傾向損害特區整體利益的行為」，當中「傾向」二字唔清唔楚，令人無法捉摸。佢又話參選區議會時一向都要簽署聲明，承諾擁護基本法同效忠香港特區。佢認為自己絕對符合正面清單內容，只不過係大家對香港好嘅諗法唔同，就畀人定義為觸犯負面清單內容、搞亂香港。

同場嘅區議會（第一）功能界別議員劉國勳即刻火到嚟，話民主黨過去的確相對溫和，之不過隨住民情變化，畀激進派同化而不斷縱容黑暴。唔通破壞店舖、無差別傷人、縱火等都屬於愛護香港嘅行為咩？就連羅健熙自己都有非法集結案在身喇，不過既然羅咁有信心，覺得自己符合正面清單內容，劉明寸佢話「所以你應該唔使擔心，可以去宣誓喇」。劉話建制派咁多年嚟一直爭取為區議會增加權力，但係由立法會宣誓有人「玩嘢」開始，可以見到過去一直存有漏洞。始終要喺國家安全同民主政制下取得平衡、撥亂反正。

其實林卓廷喺1個月前話，雖然未知宣誓內容，但若果同立法會議員宣誓條文相同嘅話，睇唔到民主黨點解唔參與宣誓。被外界質疑民主派搞呢啲小動作都唔係第一日，早前佢哋喺決定係咪延任立法會議員一事上，三番四次「搬龍門」，其實只係想留住薪津。依家羅健熙嘅言論又似乎有所保留，話內部未有最終決定，其實如果有信心自己符合宣誓要求，又使乜傾咁耐呢。