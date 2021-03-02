空調承辦商工程師涉就維修訂單欺詐31萬　被廉署起訴

廉政公署昨日(1日)落案起訴一名空調承辦商工程師，控告他涉嫌欺詐，於分判總值逾31萬港元的維修訂單予另一間公司時，沒有披露財務權益，被告已獲准保釋，以待明日(3日)在沙田裁判法院答辯。

被告李志偉(40歲)，正卓工程(香港)有限公司高級項目工程師，被控一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A條。

正卓是一間為商業客戶提供空調系統安裝及維修服務的工程公司，其員工如在任何與正卓有商業交易或競爭的機構，擁有任何財務權益則須申報。被告於案發時是正卓的高級項目工程師，負責評估正卓客戶的空調工程訂單，及向正卓建議由其員工進行有關工程，或把工程外判予分判商。正卓於2017年9月取得炮台山一幢商業大廈的空調維修工程項目。

控罪指被告涉嫌於2017年9月20日至2018年4月23日期間，隱瞞及沒有向正卓披露，他在正卓分判予墨曌工程的上述工程項目中所擁有的財務權益，並意圖詐騙而誘使正卓聘用墨曌進行有關工程，而導致被告獲得利益或正卓蒙受不利。廉署調查顯示，正卓在上述期間判授6項維修合約予墨曌，總值逾31萬港元。