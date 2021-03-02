走私案種類繁多　海關擬引智能掃描系統增執法效率

海關在過去一年曾破獲不少創往年最高紀錄的走私案件，檢獲的貨物種類繁多，涉及毒品、私煙、冒牌貨、大閘蟹，以及各類凍肉等。立法會保安事務委員會今日(2日)召開會議，討論海關去年打擊走私的執法行動，有議員就裝備、走私趨勢、及未來計劃作出查詢。海關助理關長(邊境及港口)吳潔貞在會上表示，為加強打擊走私罪案，海關正引入「電腦斷層掃描系統」。保安局副局長區志光則表示，去年因爆發新冠肺炎疫情，導致旅客的出入境受限，走私的罪案形式亦有所改變，過往以「螞蟻搬家」為主，而去年則出現多宗檢獲量甚大的走私案件。

議員容海恩在會上向海關查詢以高科技加強緝毒的情況，吳潔貞回應指，海關正積極研究推出大數據系統，以處理及分析大量數據，亦會研究引入人工智能，令海關更有效率地偵測犯罪的趨勢及手法。吳又表示，海關正在購買電腦斷層掃描系統，形容該系統可「360度零死角」幫助關員收集數據，由於該系統亦有人工智能的特性，並已輸入不同物資的原子序數，故可更有效地讓關員得悉物品中，有較高可能出現違禁品的區域。

另外，議員姚思榮及周浩鼎亦向局方查詢，去年各類走私案上升的原因。區志光稱，過去的走私客多使用「螞蟻搬家」的形式搬運貨物，但在疫情下出入境受限，令走私模式亦出現轉變，而海關的執法方式亦隨之改變，而去年海關所破獲的案件中，出現了多宗高檢獲量的案件。