灣仔汽油彈庫案　有被告偷越邊境正在內地服刑　或須分拆審訊

12港人偷越邊境事件，其中一名因未成年而沒被內地起訴的17歲男子廖子文，早前已移送返香港，他與另外兩人同涉2019年灣仔汽油彈原材料庫的案件，該案今日(2日)在區域法院再訊。廖被加控一項沒有按法庭指定歸押罪，辯方表示他的法援申請已獲批，但需時考慮答辯意向。法官陳廣池將案押後至3月30日再訊。廖無保釋申請，須繼續還押。

案中5名被告分別是鄧棨然、鄭進、鄭子豪、李威龍及廖子文，他們被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，及一項屬交替控罪的管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。控罪指他們於2019年9月在香港，串謀他人無合法辯解用火摧毀或損壞他人財產，以危害他人生命或罔顧他人生命是否會因而受到危害。交替控罪則指，他們於2019年9月30日，在灣仔駱克道一個大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等懷疑汽油彈原材料。

當中鄧棨然及鄭子豪亦是潛逃12港人之一，深圳市鹽田區人民法院早前就該案作出裁決，鄧因組織他人偷越邊境罪成，判囚3年及罰款2萬元人民幣；鄭因偷越邊境罪成，判囚7個月及罰款1萬元人民幣。廖子文案發時因未成年，而獲內地當局不予起訴，他被移送返港後一直還押至今。

控方今日透露，鄭子豪將服刑完畢，短期內或可返港受審，但鄧棨然的刑期則較長。法官表示為公平計，案件應盡快排期開審，鄧的案件可能要分拆審訊。鄭進及李威龍則透過律師表示不認罪，2人獲准繼續保釋。