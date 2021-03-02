醫管局拒絕醫護到疫苗中心當外援　承辦商憂接種人手不足

全港29間社區疫苗接種中心陸續投入服務，其中有20間由私人醫療機構營運，亟需增聘醫護協助疫苗接種工作。惟有私人承辦商透露，有公立醫院醫護人員欲利用公餘時間往中心兼職當「外援」，卻遭醫院管理局拒絕，擔心最後中心人手招聘不足，促請醫管局彈性處理。醫管局則回覆指，各醫院都要考慮人手調配，強調全職僱員通常不會獲批接受其他有薪外間兼職。

位於灣仔伊利沙伯體育館的接種中心將於本月底啟用，提供復必泰疫苗接種，有份營運該中心的「醫護誠信同行」主席林哲玄指，私人承辦商需自行招聘醫護人手以提供6個月的服務，一般而言，每日需要最少60位醫護協助，大部分醫護人員以兼職來兼顧疫苗接種中心工作，估計半年的服務需要300至400人。

他透露，現時該中心招募的人手中，有超過一半都來自醫管局，惟卻遭到部門拒絕，如最後所有醫護被拒，相信中心服務會受影響，他強調醫護人員是利用自己假期工餘時間到中心工作，望當局可彈性處理。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻解釋，當局今次負責7間社區疫苗接種中心運作，另有18間普通科門診有提供疫苗接種服務，並以特別酬金及自選兼職計劃以招聘額外人手提供服務。另外，因應研究需要，亦批准部分醫護到大學營運的疫苗接種中心服務。

至於醫護申請到其他醫療團體接種中心工作則未能作出安排，劉解釋所有醫護人員都必須優先處理醫管局服務，當局亦會審批所有人員的外間工作申請，以確保員工日常工作表現不受影響。